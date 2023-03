Shakira publica lo que parece un nuevo dardo a Gerard Piqué y su novia Clara Chía La cantante volvió a poner las redes patas arriba con esta publicación y mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Shakira ha revolucionado las redes sociales con una sola palabra. ¡Pero no una palabra cualquiera! La cantante sorprendía con lo escrito junto a la imagen publicada. Ella es la protagonista. Mucho más seria de lo habitual, la colombiana juega con las luces y las sombras en la foto. Hasta aquí todo lo normal, conocida la creatividad de la artista. Lo que provocó el revuelo fue la palabra utilizada para describir la instantánea, pues lleva el apellido de la novia de Gerard Piqué, Clara Chía. Eso sí, muy bien camuflado y dejando a todos con ganas de más. Shaira Shakira | Credit: (Photo by Bryan R. Smith / AFP) (Photo by BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images) ¿Se trata de una broma o del título de su nueva canción? "Chiaroscuro", anotó. En apenas 11 horas el asunto ya reúne 2 millones de likes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores ya están haciendo sus apuestas. Y no dudaron en darle su opinión al respecto e incluso bromear con su ocurrencia. "Me hizo reír mucho", "El mundo te ama", "La número uno", le expresaron algunos. Otros, terminaron algo cansados del monotema y así se lo hicieron llegar. "Claramente es una indirecta", "Pasa página", "Supéralo", "Vas a convertir a Clara en víctima", añadieron otra parte de los usuarios de Instagram. Shak sigue pisando fuerte. ¿Qué será lo que se trae entre manos?

