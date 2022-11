Shakira publica nuevo baile ¡y las redes se colapsan! Ni si quiera Jennifer Lopez con su nuevo anuncio ha podido superar a la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los más de 77 millones de seguidores de Shakira en las redes están todavía con resaca emocional al ver el video que la artista publicó este viernes. A ritmo de su bachata "Monotonía", la cantante compartió una parte de la coreografía junto a uno de sus ya habituales compañeros de baile. La química, los pasos y el derroche de sensualidad puso las redes patas arriba. En menos de 24 horas ya ha superado los 22 millones de visualizaciones, mucho más que el reel de Jennifer Lopez quien, horas antes, había anunciado la salida de su nuevo disco This is me... Now. Shakira Shakira | Credit: The Grosby Group Sin proponérselo, Shakira ha colapsado las redes con un baile cargado de sentimiento y fuerza que algunos ya han bautizado como el de la venganza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En realidad es el challenge de su más reciente tema musical cantado con Ozuna. "¡Bachateros! El challenge es salir de cuadro y llegar a tiempo. Si no, pregúntele a mi colega", dijo refiriéndose al bailarín que le acompaña. Los más de 20 mil comentarios y dos millones de Me Gusta, dejan al descubierto que el mundo quiere a Shakira y su música, con ella no hay monotonía que valga.

