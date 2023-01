¡Shakira publica nuevo baile después de la foto de Gerard Piqué con su novia! Ahora con un merengue. La colombiana saca todas sus armas de seducción y enciende las redes con su nueva coreografía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes están que arden y no, no solo porque Gerard Piqué compartió su primera foto de enamorado con Clara Chía, sino por el candente nuevo baile que Shakira ha publicado tras la imagen. Aunque una cosa no tenga nada que ver con la otra, la imaginación es libre y ya muchos asumen que es una respuesta 'clara' y directa de la cantante. Esta vez ha sido a ritmo de merengue y con una sensualidad solo propia de la colombiana. Además, curiosamente, las líneas elegidas para esta parte de la coreografía citan a la suegra y a la nueva pareja de su ex. ¿Casualidad, coincidencia o a propósito? He ahí la cuestión. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Adam Larkey/Disney General Entertainment Content via Getty Images) "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Te creíste que me diste, me dejaste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre, de persona buena, claramente, no es como suena....", tararea mientras baila. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres bailan merengue!", escribió Shak. El video, como todo lo que toca la artista, ya es tendencia y lo bailan miles de personas, esta vez a un ritmo diferente, pero con mucho sabor.

