El significativo mensaje de Shakira justo después de su encuentro en la corte con Gerard Piqué La cantante compartió un momento de su época dorada con el futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acabó. Ahora sí que se puede decir que Shakira y Gerard Piqué han cerrado su acuerdo como padres de Sasha y Milan ante los tribunales, y su episodio como pareja. Ambos acudían este jueves a la corte para firmar los documentos que definen el régimen de visitas y la custodia de sus dos grandes amores. A pesar de las arduas negociaciones y el tiempo que se han tomado para cuadrarlo todo, finalmente se ha hecho bajo los mejores términos. Justo en este día en el que la cantante acaparó todos los flashes al ingresar toda vestida de negro y por puertas separadas al juzgado, publicó una video en sus redes que ha generado mucha nostalgia. ¿Casualidad o recuerdo bonito para poner un broche de oro a lo que han sido 10 años de amor? Shakira Shakira | Credit: IG/Shakira En su perfil de Instagram colgaba un video que tiene un significado muy especial y que la une a Piqué. Pertenece al momento y lugar donde su amor explotó con más fuerza: África, 2010. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista ha publicado un pedacito de su intervención con su famoso "Waka waka", un tema y un instante que cambiaron por completo su vida. No solo por el éxito que alcanzó, sino porque allí su amor se hizo más evidente que nunca. La pareja se había conocido hacía apenas unos meses antes y ya había desbordado amor. Pero en África desbordaron magia y derrocharon pura felicidad sin esconderse de los focos. Gozaron las mieles del amor y del éxito en un momento único que Shakira quiso recordar en este día tan decisivo para ambos. En apenas 13 horas, estos segundos publicados por Shak han superado el millón de visualizaciones. El mundo bailó, cantó y vivió en directo este instante estrella. Más de 12 años después, sigue haciéndolo con la misma energía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El significativo mensaje de Shakira justo después de su encuentro en la corte con Gerard Piqué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.