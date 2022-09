Esto es lo que ha publicado Shakira mientras Gerard Piqué empieza nueva vida en pareja Después de unos días no muy activa en las redes y tras todo el escándalo de su expareja, la cantante colombiana ha compartido una imagen muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida sigue a pesar de todo. Así lo ha dejado saber Shakira al compartir una noticia muy especial en sus redes sociales. Un anuncio que coincide con una de las etapas más complicadas de su vida. En medio del escándalo público de su expareja Gerard Piqué al confirmarse su noviazgo con Clara Chía, empleada de su empresa, la colombiana ha preferido enfocarse en algo muy diferente y ajeno a esta situación. En un positivo mensaje a sus fans, la feliz mamá les ha contado una maravillosa noticia que llega cuando más lo necesita la artista. Shakira Shakira | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) Con un corazón con el que refleja su alegría y agradecimiento por esta noticia, Shakira se apoyó en uno de los aspectos que más significan en su vida, a parte de sus hijos: su trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este documento grita a los cuatro vientos y con mucho orgullo, otro de los logros que suma a su carrera. ¿De qué se trata? Así lo cuenta. Shakira Shakira | Credit: IG/Shakira ¡Como se lee! Una de sus canciones se encuentra entre las 20 más escuchadas en el mundo tal y como ha informado la plataforma Spotify, documento del que se hizo eco la intérprete. La canción con la que ha batido este récord no es otra que "Te felicito", cantada junto a Rauw Alejandro y cuyo video ya cuenta con más de 320 millones de visualizaciones.

