¡Shakira publica la foto más buscada de Premios Juventud que nadie pudo captar! Todavía con la resaca de una gala de lo más emocionante, la cantante compartió la imagen de la noche y el momento cumbre de la velada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos vieron lo que pasó en la alfombra roja, en Coliseo de Puerto Rico y frente a las cámaras de Premios Juventud con su gran triunfadora de la noche, Shakira. Pero hubo momentos, escenas y situaciones que nadie pudo captar. Ha sido la artista quien, a día y medio de la velada de ensueño en dicha premiación, ha compartido algunas de las vivencias detrás de los focos que habitarán por siempre en su corazón. Sobre todo una. La ganadora de 8 galardones, todavía con la resaca de tanta felicidad, ha publicado un documento de esos que conmueven nada más verlo. Shakira Shakira muestra la imagen más buscada | Credit: (Photo by Gladys Vega/Getty Images) Después de compartir varias partes de su discurso, uno sobre su papel como 'Agente de cambio', y otro con la mayor de las sonrisas ante el amor recibido por el público, quiso dar paso a unos momentos más íntimos y personales, esos que la gente y los medios no vieron tan de cerca, pero que pasaron. En su más reciente post en Instagram, Shakira ha puesto las fotos en exclusiva hechas por su fotógrafo personal de las últimas semanas, Nicolás Gerardin, quien se ha convertido en su sombra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de posar espectacular con su traje rojo pasión y su melena ondulada al viento, presumió unas fotos que apuntan directo al corazón y donde el amor traspasa el objetivo. Shakira Shakira publica la imagen que nadie pudo captar | Credit: Photo © 2023 Manny Hernandez/The Grosby Group En ellas se puede ver a la artista abrazada a sus dos hijos Sasha y Milan, en su expresión de madre más absoluta. Lo hermoso, es ver las caras de amor y orgullo de sus retoños, quienes la sostienen y protegen en ese abrazo tan lleno de verdad que lo dice todo. Una abrazo que denota la unión entre madre e hijos y la evolución en positivo de la familia después de un año tan complicado. Ese, sin duda, es su mayor premio.

