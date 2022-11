Conoce al joven "rubio y muy guapo" con quien se ha visto a Shakira en los últimos días Shakira y sus hijos se fueron a Cantabria, el mismo lugar donde tantas veces estuvieron con Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Shakira es una mujer soltera, muchos se preguntan cuándo se le conocerá un nuevo amor a la cantante colombiana. Y aunque desde que anunciara su separación de Gerard Piqué no se ha tenido confirmación de ninguna otra relación, muchos están hablando del joven "rubio y muy guapo" con quien se la ha visto en los últimos días. Recientemente a la artista se le vio abandonando Barcelona junto a sus hijos, y aunque muchos sospecharon que estaban emprendiendo su camino a Miami, la ciudad donde vivirán próximamente, lo cierto es que la familia se dirigía a Cantabria, el mismo lugar donde tantas veces estuvieron con Piqué. Hasta allí la siguió el paparazzi Jordi Martin, quien sigue los pasos de la cantante, y quien la observó junto al joven que sería su entrenador de surf, con el que Shakira mantiene una relación muy estrecha. Shakira con su profesor de surf en junio de 2022 Shakira con su profesor de surf en junio de 2022 | Credit: Grosby Group Martín contó en el programa El gordo y la flaca que este fue "un viaje muy hermético que llevaban de una manera muy privada desde su entorno". "Tranquila y relajada, así encontré a Shakira en las playas de Cantabria, en el lugar donde acostumbra practicar su deporte favorito y en la misma casa en la que ella se quedaba a vacacionar con Gerard Piqué", dijo. También insistió en que "Shakira estaba acompañada de un joven, rubio y muy guapo". Se trata de "el instructor de surf de la colombiana. El mismo con el que la pillamos practicando ese deporte el pasado mes de junio y disparándose unas miradas de complicidad que a buen entendedor, con buena foto basta". Shakira Shakira | Credit: Gareth Cattermole/Getty Images "Esta vez, se veía claramente que Shakira y su entrenador se llevan de maravilla. Él siempre pendiente de ella en todo momento, ayudándola con el traje, tomándola de la mano e incluso en un momento, ella se prende de él para no caerse. El joven instructor también se tomó su tiempo para fotografiar a Shakira junto a sus hijos, demostrando que se lleva de lo más bien no solo con la cantante, también con sus hijos y sus amistades", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por cierto, fuera del mar y de las clases de surf, el joven también se cuela en la casa de Shakira como huésped, a lo mejor para darle clases en tierra firme y a toda hora", añadió Martin. No obstante, esta no es la primera vez que a Shakira se le ve con su profesor de surf. La intérprete de "Te felicito y "Waka Waka" también estuvo practicando este deporte en una escapada que tuvo en julio junto con sus hijos, luego de anunciar su separación del futbolista.

