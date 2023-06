Primeras imágenes de Shakira tras su viaje relámpago a Colombia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Mega/The Grosby Group La cantante colombiana apareció radiante y feliz en Miami. FL., tras visitar su tierra natal con sus hijos. Además: Eva Galilea Montijo estalla de felicidad por el estreno de La casa de los famosos México y Longoria feliz con su debut como directora , ¡mira las mejores fotos del día! Empezar galería Shakira Shakira Credit: Mega/The Grosby Group La cantante fue captada muy feliz al terminar una sesión de wakeboard en Miami, FL., tras su sorpresivo viaje relámpago a Colombia en compañía de sus hijos, Sasha y Milan Piqué. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo La Casa De Los Famosos Mexico Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz y presentadora mexicana luce eufórica en la conferencia de prensa celebrada en Ciudad de México y donde se revelaron todos los detalles sobre La casa de los famosos México, que se estrena este 4 de junio. 2 de 7 Ver Todo Eva Longoria y Sharon Stone Eva Longoria y Sharon Stone The Hollywood Reporter 2nd Annual "Raising Our Voices" Credit: Steve Granitz/FilmMagic Elegantísimas ambas actrices sonríen durante la la segunda edición de The Hollywood Reporter Raising Our Voices, celebrada en Los Ángeles, CA. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Rafael Gónzález y Sasha Calle Raúl González y Sasha Calle Credit: John Parra/Getty Images La estrella de la cinta The Flash abrazó tiernamente al presentador de ¡Despierta América! durante su visita a los estudios de Univision en Doral, FL., para promover la película. 4 de 7 Ver Todo Penélope Cruz Penélope Cruz Credit: 305shock/The Grosby Group La actriz ganadora al Oscar derrochó sex appeal durante la filmación de un comercial para una zapatería que se grabó en su natal Madrid. 5 de 7 Ver Todo Selena Gómez Selena Gómez Credit: Backgrid/The Grosby Group La intérprete de "Calm Down" se dejó ver con este look sobrio y elegante en Nueva York. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

