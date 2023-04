Shakira deslumbra en Miami luciendo relajada y cool: visita millonarias mansiones en la zona Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group En su primer avistamiento público la cantante fue captada visitando varias propiedades, según fuentes, quiere pagar "hasta $50 millones por su nuevo hogar. ¡Además! La Hija de Madonna no deja nada a la imaginación y más fotos de famosos, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella colombiana fue captada por primera vez en un lugar público de Miami tras su mudanza del pasado 2 de abril. La colombiana fue vista con uno de sus hermanos haciendo compras en un almacén de Home Depot, además se le vio acompañada de una agente de bienes raíces visitando seis mansiones. Según fuentes, la cantante estaría dispuesta a pagar hasta $50 millones por una nueva propiedad en la zona. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lourdes León <p>¡La modelo de sangre cubana e hija de la cantante Madonna lo vuelve a hacer! Deja a todos sin aliento con el revelador modelito que eligió para la presentación de la nueva línea de Mugler X H&M en Manhattan ¡wow!</p> ¡La modelo de sangre cubana e hija de la cantante Madonna lo vuelve a hacer! Deja a todos sin aliento con el revelador modelito que eligió para la presentación de la nueva línea de Mugler X H&M en Manhattan ¡wow! 2 de 8 Ver Todo Dulce María y Dulce María con su esposo Credit: Mezcalent La ex RBD y su marido Paco Álvarez comparten un momento de ternura en la premiere de la película Un viaje inesperado, celebrada en Ciudad de Méixoc, de la cual él es productor y que se estrena hoy en cines de tierras aztecas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Vaselina Timbiriche vaselina mexico Credit: Mezcalent Juntos, pero no revueltos, Andrea Legarreta (izq.) y su ex, Erik Rubín (centro) , aparecieron enchamarrados para anunciaron su participación en el musical Vaselina Timbiriche, al lado de María León, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Yahir, Angélica Vale, Kalimba y Verónica Jaspeado. La obra se estrena el próximo 13 de julio en el Centro Cultural Teatro 1 de la capital mexicana. 4 de 8 Ver Todo Pedro Pascal Pedro Pascal Credit: Instar Images/The Grosby Group El protagonista de la exitosa serie The Mandalorian (Disney+) es visto en Los Ángeles, CA., después de la emisión del último capítulo de la temporada 3 del show de Star Wars. 5 de 8 Ver Todo De fiesta Manolo Caro miralos Lee Hernandez Credit: Fernando Rivera/ Cortesía The Lee Agency En Colombia captamos a los actores Jorge Cárdenas (izq.), Ana Lucía Domíguez, y Carolina Lizarazo acompañados del empresario Antonio Sustiel en la presentación de la serie Pálpito, de Netflix.. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Obama Michelle Obama The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 10 Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images La exprimera dama sonríe durante su visita a los estudios del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC), en el Rockefeller Center de Nueva York. 7 de 8 Ver Todo Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel, Jesús Mosquera Credit: 72/Lagencia Press Luciendo un look andrógino la actriz mexicana —a quien vemos por estos días en la nueva serie Montecristo, de William Levy— apareció sonriente en Madrid, España, donde además fue captada muy pegadita al también actor Jesús Mosquera (no fotografiado). 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

