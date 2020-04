Shakira presume su certificado en filosofía antigua de la Universidad de Pensilvania La cantante colombiana Shakira se graduó de un curso de filosofía antigua impartido en la Universidad de Pensilvania y así le sacó provecho a su tiempo en cuarentena. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya que no podía subirse a un escenario o dar discursos a favor de los derechos humanos o la educación infantil, Shakira utilizó la cuarentena para disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos: ir a la escuela a aprender. La cantante colombiana compartió en redes que se graduó de un curso de filosofía antigua impartido en la Universidad de Pensilvania luego de cuatro semanas de estar pegada a un computador a la vez que cumplía con sus responsabilidades como madre de sus pequeños Sasha y Milán. “Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua”, anunció orgullosa en su cuenta de Instagram junto a una imagen con su certificado. “Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la ‘diversión’ de estas 4 semanas”. A finales de marzo, en un vídeo captado por su pareja Gerard Piqué, la cantante reveló que tomaría el curso de manera virtual para hacer algo productivo durante el confinamiento ya que, hasta ese momento, había dedicado su tiempo a jugar con sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Solamente un benigno curso de filosofía antigua en la [Universidad de Pensilvania] para hacer este confinamiento productivo. Tengo que poder pensar en otras cosas más que ¡Paw Patrol!”, escribió junto al video donde se aprecia que está tomando su clase. Shakira ha sido una ávida promotora de la educación a lo largo de su vida y a través de su Fundación Pies Descalzos ofrece la oportunidad de estudiar a cientos de niños en su natal Colombia. ¡Felicidades! Advertisement

