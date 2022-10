Shakira causa preocupación por sus constantes visitas al hospital A Shakira en las últimas semanas se le ha visto visitando de manera constante un hospital de Barcelona y muchos se preguntan qué está pasando con la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira ha despertado la preocupación de los curiosos. Ahora que en las últimas semanas se le ha visto visitando de manera constante un hospital de Barcelona, muchos se preguntan qué está pasando con la cantante colombiana. Fue en el podcast Mamarazzis que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez aseguraron sentirse preocupadas por Shakira. "Nos han llegado fotografías, informaciones, de que lleva cada semana visitando la clínica Teknon, de Barcelona", dijeron. No obstante, aunque muchos podrían pensar que pudo estar visitando a su padre William Mebarak, quien recientemente tuvo un problema de salud tras una caída y su hija estuvo a su lado, lo cierto es que esta vez no se trata de su progenitor. Shakira Shakira | Credit: Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images "No es por su padre. No ha ido a ver a ningún familiar y es verdad que hasta incluso ha llegado a ir sola", informaron. "No sabemos qué le pasa. Quizá simplemente es algún tema estético, que se quiere poner las pilas para la nueva gira, o a lo mejor es un problema de salud. Lo desconocemos", sostuvieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento la artista no ha hablado al respecto, pero se conoce que se encuentra en la promoción de "Monotonía", un tema que tiene mucho que ver con su historia de desamor y que está disponible a partir de hoy.

