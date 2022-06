Piqué está enojado con Shakira por cómo ha manejado la ruptura: su separación se complica Tras verse señalado como el culpable de la ruptura, Gerard Piqué parece que se ha enojado por cómo Shakira ha anunciado el fin de su relación y la tensión puede complicar asuntos como la custodia de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras verse señalado como el presunto responsable de la ruptura, Gerard Piqué se siente enojado por cómo Shakira y entorno han manejado el anuncio de su ruptura, que se ha visto envuelta en rumores de una presunta infidelidad del futbolista catalán. Fuentes cercanas al jugador citadas por el periódico español ABC señalan que el motivo de la separación no es otra mujer y molesta que personas allegadas a la colombiana hayan transmitido a los medios la sensación que mientras ella está muy afectada por lo sucedido, él parece poco afectado. Todo ello puede enturbiar las conversaciones que tiene que sostener para ponerse de acuerdo sobre el futuro de sus hijos, Milan y Sasha, a quienes consideran su prioridad. Por lo pronto, Shakira se los quiere llevar de vacaciones a Miami este verano, pero Piqué no lo tendría tan claro, según el podcast Mamarazzis de el diario El Periódico de Catalunya, en el que se habló por primera vez de la ruptura. De acuerdo Mamarazzis, la cantante retrasó la confirmación de su ruptura y se rehusó a dar explicaciones a la prensa sobre las verdaderas razones de su separación, alimentando así los rumores de infidelidad por parte de Piqué. El futbolista, siempre según el podcast, deseaba presentar el comunicado semanas antes de lo que se hizo para evitar las especulaciones y poder rehacer su vida como un hombre soltero, pero Shakira hizo caso omiso y acabó emitiendo el comunicado a través de su propia agencia de comunicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images; Daniele Venturelli/WireImage La comunicación entre la expareja, aparentemente, ha sido todo un reto desde su separación de hecho meses atrás, de acuerdo a ABC. Supuestamente se debe a que la cantante continúa enamorada del futbolista y se negaba a dar por terminada la relación. Fuentes cercanas al astro español citadas por el periódico apuntan a que la convivencia entre los ultrafamosos se había desgastado hace tiempo y desmienten contundentemente que haya sido por una tercera en discordia. A Piqué se le ha vinculado con una joven empleada de su empresa, en la que ha trabajado como azafata, pero fuentes allegadas desmienten que el futbolista se encuentre en una nueva relación amorosa, sino todo lo contrario. "Pero, ¿qué piensan? ¿Que él está todo el día con unas y con otras?", declaró a ABC un amigo del jugador. "Por favor, hay que ser un poco serios en esto y recordar que cada uno sobrelleva las rupturas como puede". Shakira y PIqué Balloon World Cup in Spain Shakira y Piqué | Credit: Photo by Joan Amengual / VIEWpress De acuerdo a esa fuente de ABC, Shakira incumplió el compromiso que tenían sobre cómo manejar el anuncio del fin de su relación. Por el momento, Shakira parece estar enfocada en ayudar a su padre a recuperar su salud tras sufrir una fuerte caída que lo mandó hasta el hospital, mientras que Piqué se le ha visto atender amablemente a sus fans sin responder a las preguntas de la prensa.

