Shakira y Piqué tienen su primer conflicto sobre los niños tras su acuerdo Las vacaciones de Navidad se han convertido en un motivo de discordia entre la expareja, pese a que el acuerdo al que han llegado sobre la custodia de sus hijos es prácticamente oficial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un desacuerdo sobre dónde pasarán sus hijo el Día de Reyes se ha convertido en el primer escollo del pacto que intensamente negociaron Shakira y Gerard Piqué sobre el futuro de los pequeños. La cantante tiene todo preparado para iniciar una nueva vida en Miami junto a sus hijos. Pero antes de mudarse a la Ciudad del Sol, Shakira pasará las vacaciones navideñas en Dubai, junto a Milan y Sasha. La colombiana estaría en el país árabe hasta el 30 de diciembre, cuando regresaría a Barcelona para que los pequeños pasen fin de año y Día de Reyes con el exfutbolista, antes de hacer la gran mudanza al sur de la Florida. Pero al parecer puede haber un sorpresivo cambio de agenda, informó el podcast Mamarazzis de El Periódico, ya que al parecer Milan y Sasha tiene que empezar clases en su nueva escuela en Miami el 5 de diciembre. Eso significaría que no podrían pasar Reyes con su papá en la capital catalana. Este cambio de planes parece no haber agradado al exjugador de fútbol, quien ha puesto a trabajar a sus abogados. "Si los niños comienzan el curso el día 5, Piqué pierde tiempo de estar con ellos, por lo que o se le entregan antes, o bien comienzan las clases más allá del calendario norteamericano", declaró una fuente al diario barcelonés La Vanguardia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Shakira | Credit: Mezcalent De acuerdo a Mamarazzis, Piqué espera lograr convencer a la cantante de dejarlo pasar más días con sus hijos, como lo habían acordado y que los niños inicien las clases en Miami tras la tradicional celebración en Barcelona. "[Espera que] Shakira permita a sus hijos pasar el Día de Reyes en Barcelona y empezar el colegio un par de días después", reportó el podcast. Este último escollo se produce justo cuando el acuerdo alcanzado entre las partes ya recibió oficialmente el visto bueno de los tribunales de Barcelona, que dictaron ya sentencia sobre el caso. Ahora ese acuerdo debe también recibir el visto bueno de un tribunal de Florida, pues será el nuevo lugar de residencia de los menores. Gerard Piqué FC Barcelona v UD Almeria - La Liga Santander Gerard Piqué e hijos | Credit: Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Image El pacto incluye que los niños vivan con su madre en el sur de la Florida, mientras los periodos de vacaciones son compartidos. Además, Piqué podrá visitar con los pequeños 10 días cada mes. Los problemas legales de la expareja no acaban con el acuerdo de custodia. Entre otras cosas, a lo largo de su relación la pareja hizo negocios juntos e incluso Shakira tiene una empresa con su ahora exsuegro, según el portal Vanitatis, por lo que ahora tienen que desenredar esa madeja financiera para acabar de hacer efectiva la separación.

