Lluvia de memes por la guerra entre Shakira y Piqué ¡mira los más divertidos! Entre canciones de despecho y dardos envenenados la expareja acapara la atención mundial. Las redes han reaccionado al conflicto y responden de esta manera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fríos encuentros, canciones de la venganza. Mensajes velados en redes y dardos envenenados. La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha sido campo fértil para esto y mucho más, todo ante la vista del público. Lo que comenzó como una inesperada ruptura ha formado una enorme bola de nieve que ha arrastrado a todos los implicados: desde Clara Chía, novia del exfutbolista catalán, hasta los padres del deportista, los hijos de Shakira y prácticamente todo aquel que forma parte de la esfera íntima de la expareja. Mientras los ojos del mundo permanecen fijos en cada canción que Shakira le dedica a su ex y en cada gesto con el que él responde (o indica su desprecio) las redes no ignoran al par y así han demostrado lo que opinan ¡con una lluvia de memes! Aquí están algunos de los más divertidos Shakira memes Credit: TW clara pique meme Credit: TW pique memes Credit: TW Hacer canciones de despecho es como hacer tortillas para Shakira, opinan algunos en la red: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto tiempo durará el despecho de la colombiana?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lluvia de memes por la guerra entre Shakira y Piqué ¡mira los más divertidos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.