Los hijos de Shakira y Piqué no querrían mudarse a Miami, ¡y tienen sus motivos! Ahora son Sasha y Milan a los que no le gusta mucho la idea de abandonar su natal Barcelona tras el acuerdo al que llegaron sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que Shakira y Gérard Piqué llegaron finalmente a un acuerdo para que la cantante se mude con sus hijos a su mansión de Miami Beach, FL, ahora serían Sasha y Milan a quienes no les gusta mucho la idea de abandonar su natal Barcelona. Fue en la sesión En Blau, del medio catalán El Nacional, donde se dio a conocer que personas cercanas al futbolista y la cantante aseguraron que Shakira "no lo ha tenido fácil para llevarse a los pequeños". "No solo están sufriendo por la separación de sus padres, sino que no les gustó la idea de irse a miles de kilómetros de su vida. Se ven obligados a dejar su colegio, a separarse de sus amigos, decir adiós a la casa donde nacieron y se criaron, su país, sus costumbres, y especialmente a su padre, así como la familia de este", indicaron. Shakira, Gerard Piqué y sus hijos Shakira, Gerard Piqué y sus hijos | Credit: Joan Amengual / VIEWpress La portal insiste en que los niños "adoran a sus abuelos paternos, con los que tienen una estrecha relación. De hecho, los padres del deportista también intentarán viajar con él a Miami". A pesar de cualquier resistencia por parte de los menores, Shakira considera que recomenzar una nueva vida en Estados Unidos será lo mejor para ellos. Y aunque ha accedido a que ambos festejen la Navidad en Barcelona, se prevé que el fin de semana del 7 y 8 de enero la familia esté partiendo a la mansión que la cantante tiene en Miami Beach. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con las maletas casi listas para irse, Shakira ha estado buscando una niñera que se haga cargo de los pequeños mientras vivan en la Ciudad del sol. Para este puesto ofrece un salario $2,400 mensuales, y la persona que lo ocupe podrá vivir en la mansión que cuenta con 6 dormitorios, 7 baños, una amplia cocina moderna, una espaciosa sala de estar, comedor de área abierta, además de una cabaña, una piscina en el exterior y un muelle privado.

