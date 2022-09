Shakira y Piqué no han borrado sus fotos juntos en Instagram ¡Ni la de San Valentín! Si bien hoy entre Shakira y Gerard Piqué parece haber solo puro tormento, lo cierto es que alguna vez mostraron ante el mundo el amor que se tenían y esas pruebas no las han eliminado de las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir S bien hoy entre Shakira y Gerard Piqué parece haber solo pleitos y enfados, lo cierto es que alguna vez mostraron ante el mundo el amor que se tenían y del cual nacieron sus dos hijos. Solo basta con revisar el perfil de Instagram del futbolista para darse cuenta de cuántos momentos inolvidables compartieron juntos, porque, contrario a lo que podríamos pensar, ¡Piqué no ha borrado ni una de las fotos de su ex! A pesar de que el español mantiene una relación con la joven Clara Chía que ya ha mostrado en público, lo cierto es que no se ha decidido a borrar para siempre de su vida a la madre de sus hijos. Incluso revisar su perfil nos da cierta nostalgia de la pareja que fueron, como cuando miras la foto en que están ambos con sus hijos, Sasha y Milan, junto a la palabra "Familia". Hay otras muchas fotos de ambos sonriendo, o de viaje, o en divertidas posiciones como en la que Piqué se está "comiendo" la oreja de Shakira. Y por si fuera poco, Shakira tampoco se ha atrevido a quitar las fotos del padre de sus hijos, como la dedicatoria que le hizo por el Día de las Enamorados. "Feliz día de San Valentin!", le dijo a su entonces pareja el pasado febrero. Fue el pasado mes de junio en que Shakira y Piqué anunciaron que ponían fin a su relación tras 10 años de relación de pareja. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, mientras el futbolista se pasea con su nueva novia, a Shakira se le ha visto tranquila, de vacaciones con sus hijos por diferentes ciudades. También se supo que, tras no llegar a un acuerdo sobre el tiempo que los menores pasarían con cada uno de ellos, todo apunta a que tendrán que presentarse ante los tribunales a decidir qué rumbo tomará esta situación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira y Piqué no han borrado sus fotos juntos en Instagram ¡Ni la de San Valentín!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.