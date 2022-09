Shakira y Piqué protagonizan encuentro incómodo, Kim Kardashian muy sexy en Milán y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Shakira Shakira y Piqué asisten al partido de MIlán, a pesar del divorcio Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La cantante colombiana de 45 años se dio cita al partido de beisbol de su hijo mayor Milan, de 9 años. Su expareja, Gerard Piqué, también se dio cita al evento deportivo de su primogénito. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian luce increible con estampado de leopardo de pies a cabeza de Dolce & Gabbana Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La empresaria y estrella de telerrealidad acaparó miradas en Milan con su atuendo de estampado de leopardo de Dolce & Gabbana. 2 de 6 Ver Todo Gerard Piqué Shakira y Piqué asisten al partido de MIlán, a pesar del divorcio Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Shakira y el español se dejaron ver más distantes que nunca. A pesar de estar 'juntos' en el mismo evento, la intérprete de "Te felicito" y el futbolista del F.C. Barcelona se sentaron en lados opuestos de las gradas. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios en una escena de la nueva versión de la telenovela "La Madrastra" Credit: Mezcalent La actriz mexicana de 47 años y Andrés Palacios grabando una escena de la nueva versión de la telenovela La madrastra, producción de Carmen Armendáriz que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 4 de 6 Ver Todo Megan Fox Megan Fox y Machine Gun Kelly dan una demostración de estilo en un restaurante italiano Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz de Transformers y su novio Machine Gun Kelly fueron fotografiados saliendo de un restaurante en Milan. La parejita lució atuendos bastante coordinados. 5 de 6 Ver Todo Charytín Goyco charytin promociojando su nuevo libro con hoy dia adamari lopez Credit: Laura Mejía Cruz La artista se dio cita al programa hoy día (Telemundo) para platicar de su autobiografía Charytín: El tiempo pasa, pero yo no, en el que la dominicana desnuda su alma y muestra a María del Rosario, la verdadera mujer detrás de la gran estrella que ha brillado como presentadora, actriz y cantante. Charytín aprovechó su visita al set para tomarse esta foto del recuerdo junto a la presentadora Adamari López. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

