Shakira y Piqué irían a juicio tras no llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos Shakira y Piqué no han podido llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7, por lo que la expareja está abocada a un enfrentamiento en los tribunales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images Durante estos meses de verano, vimos cómo los hijos de Shakira y Gerard Piqué pasaban tiempo con cada uno por separado tras anunciarse públicamente meses atrás que ponían fin a su relación. Se les vio en Praga, California, México, Miami, y aunque todo parecía indicar que la pareja se había puesto de acuerdo de manera muy natural en cuanto al tiempo que pasaban con sus hijos, lo cierto es que la situación está muy tensa y tendrán que resolverlo ante los tribunales. Según una información del portal de noticias español Informalia, de la que se han hecho eco otros medios españoles, familiares cercanos a los famosos han revelado que no se ha podido llegar a un acuerdo sobre la custodia de Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. "La tregua se acaba y con el mes de setiembre se pondrán sobre la mesa de la negociación las distintas propuestas y contrapropuestas de uno y otro, hasta ahora rechazadas por ambas partes", dijo el citado medio. Shakira, Gerard Piqué y sus hijos Shakira, Gerard Piqué y sus hijos | Credit: Joan Amengual / VIEWpress Según una fuente, las propuestas de Shakira son "absolutamente inasumibles" para Piqué. También expone que aunque los deseos de la cantante habrían sido mudarse con sus pequeños a su mansión de Miami, por el momento comenzarán las clases en Barcelona el próximo mes de septiembre. "Dada la situación, estamos en condiciones de asegurar que la historia del defensa del Barcelona y la intérprete del 'Waka Waka' acabará en un juicio, con uno y otro enfrentados ante el juez", asegura Informalia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento la separación entre la expareja parece ser cada vez más definitiva, ya que el futbolista se ha dejado ver con su nueva novia Clara Chia Marti haciendo demostraciones de amor. "Se besaron y hubo muchos gestos de complicidad, abrazos y caricias... No se escondieron", expresaron las conocidas Mamarazzis, de diario español El Periódico.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira y Piqué irían a juicio tras no llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.