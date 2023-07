Shakira pide respeto a las amigas de Clara Chía tras lluvia de insultos La cantante Shakira pide un alto a los insultos de las amigas de Clara Chía, la actual novia de su ex Gerard Piqué. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira tuvo una gran noche en Premios Juventud al ser reconocida como 'agente de cambio' por su labor social con la fundación Pies Descalzos. Sin embargo, no todo ha sido placentero para la estrella colombiana. A los oídos de Shakira llegaron los supuestos insultos de las amigas de Clara Chía, un grupo que se hace llamar las "pijaamigas". Las chicas que defienden a la novia de Gerard Piqué usan palabras como "bruja", "vieja" y "menopáusica" para referirse a su ex, Shakira, reporta La Razón. La cantante supuestamente contactó a una amiga que tiene en común con el exfutbolista catalán de 36 años, para que pida a las amigas de su novia que paren con los insultos y las faltas de respeto. Shakira Credit: Mezcalent

Según reportes, Clara Chía habló con las "pijaamigas" para que dejen de insultar a la madre de Milan y Sasha. Supuestamente Clara también le pidió a Piqué que hable con sus hijos para que dejen de llamarla a ella "la empleada de papá". La catalana de 24 años, que estudia mercadeo, trabaja en Kosmos, la empresa de Gerard Piqué en Barcelona. Gerard Pique Clara Chia Credit: David Oller/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Premios Juventud, Shakira ganó múltiples galardones, pero sin duda el mejor premio fue el abrazo que recibió de sus hijos, que la acompañaron a la gala en Puerto Rico. Shakira hijos Milan Sasha Credit: Mezcalent La barranquillera, de 46 años, habló en contra del bullying y la discriminación en su discurso en los premios. "Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfies con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social", dijo. "Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar". Shakira Premios Juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images Shakira enfatizó el poder de las nuevas generaciones para cambiar el mundo. "Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder y ustedes, la juventud, tienen ese poder", añadió la artista. "Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión, y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos y que ustedes son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio".

