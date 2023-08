¡Nueva vida! Shakira pasea con sus hijos en Miami ¡y Piqué con Clara Chía en Madrid! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería shakira pique clara chia Credit: The Grosby Group (x2) La expareja asume su rutina tras el comienzo de las clases de sus hijos Milan y Sasha. Además, Sergio Mayer presume a las mujeres de su vida y Daniela Romo celebra momento histórico en el teatro mexicano, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La cantante colombiana está asumiendo su nueva vida en Florida donde fue captada dando un paseo en jetski con sus hijos Milan y Sasha Piqué (no fotografiados) después de su primera día de clases en un exclusivo colegio de Miami. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gerard Piqué y Clara Chía Martí Gerard Piqué, Clara Chia Credit: Zuma Press/The Grosby Group Al otro lado del "charco" su expareja y su prometida deslumbraron a su paso por el aeropuerto de Bajaras, en Madrid, donde no pocos tomaron nota del atuendo cómodo y chic de la joven catalana. 2 de 6 Ver Todo Sergio Mayer y familia Sergio Mayer Party Red Carpet Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El ex Garibaldi presumió a las mujeres de su vida, su querida esposa Isabella Camil (der.), y sus hijas Victoria y Antonia Mayer, en una fiesta celebrada en Ciudad de México. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Daniela Romo Daniela Romo ¡Mamma Mía! 1000 Performances Celebration Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La cantante mexicana de la larga cabellera se apoderó del escenario para marcar un momento histórico en la industria teatral mexicana con la puesta en escena número 1,000 del musical Mamma Mia!, que se presenta en el teatro Los Insurgentes. 4 de 6 Ver Todo Sandra Delgado Vanessa Freeman, Hazel Sanchez y Sandra Delgado Credit: Cortesía The Lee Agency La actriz, cantante y dramaturga nacida en Chicago pero de sangre colombiana (der.), se pasó por los estudios de PIX 11 Morning News (PIX-11) para hablar con las anfitrionas NYC Vanessa Freeman y Hazel Sanchez (centro) de su espectáculo The Sandra Delgado Experience que se presenta en un par de días en el teatro Joe's Pub de Manhattan. 5 de 6 Ver Todo Omar Chaparro Omar Chaparro Press Conference Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El actor y comediante mexicano también estuvo de fiesta en la capital mexicana donde habló a los medios sobre su espectáculo Yo soy Omar Chaparro, a presentarse este fin de mes en el Teatro Metropolitano. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nueva vida! Shakira pasea con sus hijos en Miami ¡y Piqué con Clara Chía en Madrid!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.