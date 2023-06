Shakira arranca suspiros en partido de la NBA ¡y Piqué besa a Clara Chía en público! ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira 2023 NBA Finals - Denver Nuggets v Miami Heat Credit: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images La cantante regresa a Miami y causa conmoción. Al otro lado del "charco" su ex besa a su novia tras derrota en la corte. Además: Eva Longoria está muy hot y la novia de Cristiano Ronaldo con escote de infarto ¡Mira aquí las mejores fotos del día! Empezar galería Shakira Shakira 2023 NBA Finals - Denver Nuggets v Miami Heat Credit: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images Luciendo sexy en shorts y top strapless la cantante colombiana arrancó suspiros en el juego de finales de la NBA que se disputaron los Denver Nuggets y Miami Heat en una arena de Miami, FL. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clara Chía Martí y Gerard Piqué Gerard Piqué y Clara Chía Credit: 305shock/The Grosby Group En Barcelona, el ex de Shakira fue captado besando a su novia después de pasar un bochorno en una corte de Barcelona por su denuncia en contra de un colaborador de El Gordo y la flaca (Univision). 2 de 9 Ver Todo Eva Longoria y Giselle Blondet Eva Longoria con Giselle Blondet Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La directora y actriz se pasó por los estudios de Telemundo en Miami, FL., para hablar sobre el estreno de su cinta Flamin' Hot. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Flamin' Hot en Despierta America Eva Longoria Flamin Hot Despierta America Credit: Mezcalent La estrella texana también se pasó por los estudios de Univision en Doral, FL., para promover su debut directorial que trata sobre la vida del mexicoamericano Richard Montañez y que se estrena este 9 de junio. Aquí la vemos rodeada por los anfitriones del show y los protagonistas del filme: Jesse García y Annie González ( Izq., de Eva Longoria). 4 de 9 Ver Todo Pablo Montero y Raúl González Pablo Montero y Raúl González Despierta America Credit: Manny Hernandez/WireImage En el mismo show vimos al apuesto cantante y actor mexicano (izq.), divirtiéndose de lo lindo con el anfitrión del programa de Univision, ¡qué tal! 5 de 9 Ver Todo Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo Credit: Zuma Press/The Grosby Group Luego de un fuerte runrún por no aparecer en público con su novio Cristiano Ronaldo, la modelo nacida en Argentina se apareció con tremendo escote y un lookazo muy rich para apoyar al futbolista en el lanzamiento de una bebida celebrado en Madrid. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diana Flores Diana Flores Credit: Cortesía The Lee Agency/Diana Flores En el Walt Disney World Resort de Orlando, FL., captamos a la campeona mundial de Flag Football (en naranja) rodeada de familia y gozando en grande de las atracciones del parque. "¡Qué locura! El juego de Guardians of the Galaxy es de otro mundo se convirtió en mi favorito", exclamó. 7 de 9 Ver Todo Marger Merger Credit: John Parra/Getty Images La cantautora y actriz venezolana llevó su ritmo y sabor al set de Despierta América, ¡wow! 8 de 9 Ver Todo Anthony Ramos Anthony Ramos Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images El protagonista de Transformers: Rise of the Beasts causó revuelo en Nueva York al presentar la película de acción que se estrena este 9 de junio en cines. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

