Padre de Shakira ingresa en un hospital de Barcelona para ser operado La cantante se mantiene inseparable de su progenitor, William Mebarak, en estos delicados momentos junto al resto de su familia. Después de un cumpleaños de ensueño y todos los récords batidos con su sesión #53 junto a Bizarrap, Shakira tiene que hacer frente a un delicado momento personal, que nada tiene que ver con Gerard Piqué. Según apunta el sitio español Vanitatis, este lunes, William Mebarak, padre de la artista, ingresa en una clínica en Barcelona para ser operado. El medio asegura que no es la primera vez que el patriarca de la familia ha pasado por quirófano tras su deterioro de salud en el último año. "Esperan que con la intervención mejore. Aunque sea un poco. Lo suficiente, nos dicen, para poder hacer las maletas y marcharse a Miami cuanto antes todos juntos. Junio debería ser la fecha límite", lee el artículo. Shakira y su papá Shakira y su papá | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Un hecho que podría ser la razón principal por la que la cantante colombiana haya decidido mantenerse más tiempo en España. Los cuidados médicos de su progenitor en este país radican allí y la artista habría preferido no cambiar repentinamente esa situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William sufrió una fuerte caída el año pasado de la que no se ha podido recuperar al cien por cien. Su esposa Nidia del Carmen Ripoll, Shakira y sus hermanos están volcados en él y pendientes de su salud en todo momento. Aunque William siempre ha estado presente en las fiestas de cumpleaños de su hija y ha sido la alegría de las mismas, en esta ocasión, las circunstancias no lo permitieron de la misma forma. La familia de Shak, siempre unida, no ha compartido nada al respecto.

