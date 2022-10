Shakira sufre otro duro golpe emocional en medio de ruptura de Piqué La cantante Shakira sufre nueva crisis familiar en medio de su ruptura del futbolista Gerard Piqué, el padre de sus hijos. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira aparece llorando y con el corazón destrozado en el video musical de "Monotonía", su nuevo éxito con Ozuna. La cantante colombiana atraviesa un difícil momento tras su ruptura del futbolista Gerard Piqué, el padre de sus hijos Sacha y Milán. Su otro gran amor, su padre William Mebarak, también ha sufrido crisis de salud que lo ha llevado nuevamente al hospital. El hombre a quien Shakira ha llamado "héroe de mi vida" pasa por un momento vulnerable de salud. El padre de la cantante ha sido hospitalizado en la Clínica Teknon de Barcelona, reportan las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, conductoras del podcast Mamarazzis. En mayo, William Mebarak sufrió una caída y fue sometido a cirugía. En julio el padre de Shakira fue operado de emergencia para extraerle coágulos en el cerebro, reporta Univision. "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", escribió Shakira en julio en Instagram junto a fotos de su padre y sus hijos. No se ha revelado la razón por la que fue internado esta vez, pero la cantante lo ha visitado en esta clínica varias veces, según reportes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Credit: (Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images) Para celebrar el cumpleaños 91 de su padre en septiembre, la cantante le dedicó la canción "Hay amores" y un emotivo mensaje. "¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito, has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites", escribió Shakira. Le deseamos una pronta recuperación a su padre, el hombre que ha sido su roca.

