Ozuna se rinde a Shakira: "Qué hermosa eres" Ozuna no pudo reprimirse y lanzó un halago público a Shakira, con la que se encuentra colaborando en la grabación de un video en Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Shakira está completamente libre tras confirmar su superación de Gerard Piqué, no le faltarán pretendientes a la colombiana puertorriqueño. El último en rendirse a los encantos de la cantante barranquillera ha sido Ozuna, con quien se la ha visto en Manresa, una ciudad cercana a Barcelona, grabando un video musical, según la prensa española. El puertorriqueño acudió a las redes sociales para demostrarle su cariño con un escueto, pero contundente mensaje en su cuenta oficial: "Qué hermosa eres Shakira". Enseguida este mensaje levantó decenas de comentarios, algunos incluso pensaron que era una indirecta a Piqué: "Algo está por venir"; "se viene hit, sí señor"; "el ozunin es un picarillo"; "queremos dúo"; "choteaste a pique Jajajajaj", le dijeron. Hasta el momento los cantantes no han dado más pistas que las del trabajo que han estado haciendo juntos. Shakira y Ozuna Credit: Marc Piasecki/FilmMagic; Dia Dipasupil/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Shakira en los últimos tiempos se le ha relacionado con galanes como Henry Cavill o Chris Evans. No obstante, a la colombiana solo se le ha visto disfrutando de la compañía de sus hijos mientras atraviesa todo lo que trae consigo una separación tras más de 10 años de relación. Por su parte, Ozuna mantiene una relación de 10 años con su pareja Taína Marie Meléndez, madre de sus hijos.

