Shakira le estaría preparando un nuevo tema a Piqué y Clara Chía Se presume que Shakira prepara otra canción dedicada al exfutbolista y a su actual novia, que sería una especie de "regalo" de cumpleaños ya que lo lanzaría el 2 de febrero, cuando cumple la colombiana y el catalán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer, a Shakira no le ha bastado el tema donde le tira directamente tanto a Gerard Piqué como a su nueva novia Clara Chía, y se presume que la artista le esté preparando otra canción a la joven, que sería una especie de "regalo" de cumpleaños el próximo mes de febrero. "Un tema en el que Shakira volverá a referirse a Piqué y a Clara, y volverá a mostrar su actitud de mujer empoderada", detalló el medio El Nacional de Cataluña. Pero este nuevo tema, en el que la cantante abordará una vez más "historia de desamor", tiene como sorpresa la colaboración nada más y nada menos que de su coterránea Karol G. Shakira Shakira | Credit: John Parra/Getty Images De acuerdo con la información difundida, las cantantes ya habrían filmado el videoclip de su colaboración en Barcelona el 6 de enero, según dijeron Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast Mamarazzis. "La canción es de Karol G, pero no descartes una letra de: 'Las mujeres estamos hasta aquí de los señores que nos meten los cuernos'", indicó Fa. Por su parte, Vázquez contó que le "han dicho que la letra está, palabras textuales, bastante alineada con el momento personal de Shakira, pese a que la melodía es de Karol G". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nuria Marín, presentadora del programa español Socialité, dijo que la fecha de lanzamiento podría ser muy pronto. "En concreto, el 2 de febrero, día de su cumpleaños, pero también [el de] Piqué. ¡Vaya regalito!". Al parecer, Karol G ha sido otras de las que se han identificado mucho con la canción de Shakira y Bizarrap, ya que por si fuera poco en los últimos días se le vio en un partido de Los Ángeles Lakers vistiendo una camiseta con la frase "Te quedó grande". ¿Un mensaje de la ex de Anuel AA?

