Shakira vive un momento muy especial: "Todo va a estar bien" A pesar de ser el centro de todas las miradas por su separación, la colombiana sigue recibiendo noticias y viviendo momentos que le llenan de felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Imparable. Así está Shakira, en realidad siempre ha sido así, pero tras el anuncio de separación de Gerard Piqué, muchos esperaban que se alejara un tiempo e incluso se tomara un descanso de su trabajo. Nada que ver. La colombiana está más presente, activa y creativa que nunca, además de sonriente. Cada una de sus apariciones son la viva prueba de que empieza un nuevo capítulo con la fuerza e ilusión con la que enfrenta cada ola cuando hace surf. Este jueves, la cantante daba a conocer otra de esas sorpresitas que dejan, literalmente, boquiabiertos. No se trata de cualquier cosa, sino de algo de gran envergadura. Un regalito que tiene a sus fans contando los minutos. Shakira Shakira en el programa This Morning | Credit: Programa This Morning "Todo va a estar bien" es la frase que muy pronto podrá escuchar el mundo entero a modo de canción. Pero no una cualquiera, sino una que viene de la mano de otras dos grandes figura internacionales de la música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a Black Eyed Peas y David Guetta, la intérprete de "Te felicito" presenta "Don't you worry", el tema que han llevado a cabo juntos y que se estrena este viernes 17 de junio en todas las plataformas. Una melodía nostálgica, pegadiza e ideal para el verano. La propia Shakira lo adelantaba entusiasmada en sus redes con una cuenta atrás que la tiene de lo más emocionada. La feliz mamá también está inmersa en el programa de baile de la NBC, Dancing with myself con el que está poniendo a bailar a todos los pies izquierdos. Y esto apenas empieza. En su año quizás más doloroso en lo personal, la cantautora encabeza las listas de éxitos y, lo más importante, los corazones de su público fiel.

