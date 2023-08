¡Shakira vive su noche más loca y marchosa en Miami! ¡La cantante no para! En compañía de sus mejores amigas, disfrutó de una velada llena de risas, música y pura diversión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noches de Miami no pasan desapercibidas para Shakira, quien las está disfrutando a tope en este verano tan especial y nuevo en su vida. La artista compartía en sus redes lo que había sido la velada del viernes. Un momento divertido y lleno de buena energía junto a sus mejores amigas. Juntas quemaban la noche a ritmo de Beyoncé en su megaconcierto en la ciudad del sol. Con una sonrisa de oreja a oreja, Shak hacía partícipes a sus fans de cómo había sido esta salida nocturna. Shakira Shakira quema la noche de Miami | Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Primero mostró una imagen de su colega Beyoncé, con quien hace 17 años grabó el tema y el video "Beautiful Liar", en el que ambas derrocharon sensualidad con sus movimientos de caderas. "¡Querida B! Gracias por el saludo. ¡Esta noche brillaste!", escribió junto a una imagen de la artista sobre el escenario. Shakira Shakira en el concierto de Beyoncé | Credit: IG/Shakira Además, la feliz mamá de Sasha y Milán con quienes pasea feliz por Miami, también mostró con quién había ido y lo bien que se lo habían pasado. "Esta noche, como mis queridas amigas en el show de Beyoncé", escribió junto a una imagen con una de ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus más allegadas fueron sus inseparables durante su periodo de separación de Gerard Piqué en Barcelona, y siguen siéndolo en este momento álgido en el que ha vuelto a recuperar su vida y su bienestar, además de la ilusión por hacer lo que le llena. Shakira Shakira y sus amigas | Credit: IG/Shakira Shakira está encantada y su cara es la viva imagen de la alegría. Se acercan nuevos proyectos musicales en los que ya está inmersa y, entre grabación y grabación, le saca el jugo a cada día. Estar al lado del mar le permite salir casi a diario con sus hijos al embarcadero y practicar deportes acuáticos, su gran afición. Una forma de vida que ha podido retomar en Miami y disfrutar como no hacía.

