Shakira no cantará en la inauguración del Mundial de Qatar, ¿qué pasó? La cantante colombiana Shakira supuestamente iba a presentar su espectáculo durante la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras numerosas especulaciones y rumores acerca de su participación, Shakira no actuará en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 que se llevará a cabo este domingo que viene.. Luego de recibir múltiples críticas tras el anuncio de su supuesta participación en el evento inaugural de la Copa del Mundo, la agencia de noticias española EFE aseguró que fuentes del entorno de la cantante confirmaron que no actuará. Esas mismas fuentes, según EFE, indicaron que las informaciones aparecidas hasta la fecha sobre su supuesta participación en la ceremonia inaugural se basaron en rumores. La cadena español de televisión Telecinco también señaló que el equipo de la colombiana confirmó que no cantará antes del partido inaugural del campeonato, que enfrentará el equipo de Qatar con la Selección ecuatoriana. "Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", informó la presentadora Adriana Dorronsoro del programa Ana Rosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Shakira | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic La supuesta actuación de la colombiana, que hizo famoso su "Waka, waka" en el Mundial de Sudáfrica de 2010, había levantado una considerable polvareda debido a la legislación anti LGTB del país árabe, así como por sus políticas de discriminación a la mujer, y las acusaciones de que miles de trabajadores inmigrantes han fallecido en la construcción de los estadios que albergarán la competición. En ese sentido, Dua Lipa y Rod Stewart también dejaron claro que no participarán en la ceremonia, como se había dicho. "Estaré aplaudiendo a Inglaterra desde lejos y espero poder visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas que hizo sobre los derechos humanos cuando se ganó el derecho de ser el anfitrión de la Copa del Mundo", expresó la Dua Lipa en sus redes sociales. Stewart reveló que rechazó la millonaria oferta para presentarse en el país. "Me ofrecieron una gran cantidad de dinero, más de un millón de dólares por presentarme, pero la rechacé porque no creo que está bien ir a un país con esas ideas y valores. También pienso que los iraníes deberían dejar de abastecerlos de armas", declaró el cantante escocés. Entre los artistas que están confirmados a asistir están J Balvin, Robbie Williams, Black Eyed Peas y Jungkook de la banda TBS, según el diario deportivo español Marca. Además, Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares son los encargados de darle voz a la canción oficial del Mundial, que presentarán en vivo en Qatar el día antes de la inauguración.

