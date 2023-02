¡Shakira muestra uno de los regalos más especiales que recibió por su cumpleaños! Agradecida y emocionada, la artista compartió el obsequio que le llegó al corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cumpleaños de Shakira ha sido, a pesar del difícil momento personal que atraviesa, uno de los más entrañables también. Y es que la artista ha recibido más apoyo y cariño que nunca tras su ruptura con Gerard Piqué y el lanzamiento de la sesión #53 con Bizarrap. Además de contar con tantas muestras de afecto, Shakira también recibió un sinfín de regalos, algunos especialmente entrañables. Conmovida, la cantante dio a conocer uno que le hizo especial ilusión. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) Lo haría a través de sus historias de Instagram. "¡Mis fans me enviaron de regalo esto para que no se quemaran las pancakes!", escribió junto a la imagen. Se trata de una sartén con diferentes moldes en forma de emoticonos con gestos varios, tanto de sonrisa, como de sorpresa y buen apetito. Shakira Regalo de cumpleaños de Shakira | Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que la colombiana ha mostrado en más de una ocasión cómo se le han quemado las tortitas para sus pequeños, Milan y Sasha. Siempre con todo el sentido del humor y reconociendo que no es la mejor cocinera. Shakira Shakira hace las tortitas a sus hijos | Credit: IG/Shakira Además de esta maravilla de regalo, los fotógrafos que estuvieron en la calle el día de su cumpleaños aseguraron que a su casa llegó una tabla de surf que asumieron que se trató de un generoso obsequio de su profesor de surf, Gorka.

