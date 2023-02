¡Shakira muestra qué cocinó en San Valentín y con quién la pasó (además de sus hijos)! Después de hacer explotar las redes con su video, la colombiana dio más detalles curiosos y tiernos vividos en el Día del Amor y la Amistad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que nadie lo niegue, muchos esperaban impacientes la celebración de San Valentín para ver con qué ocurrencia saldrían Shakira y Gerard Piqué. Por ahora, el deportista no dio demasiadas pistas públicas de romanticismo, quien sí hizo otra aparición estelar fue la cantante. Y no cualquiera, sino una que sigue en boca de todos. Su video limpiando el suelo de casa en unos taconazos y cantando el tema "Kill Bill", de Sza, en pleno Día del Amor y la Amistad, se hizo viral de inmediato. "Podría matar a mi ex, no es la mejor idea", lee parte de la letra. Un toque de humor para este día al que añadió más contenido en sus redes con el que enterneció y sorprendió, una vez más, a sus seguidores. Shakira Shakira y sus mensajes de San Valentín | Credit: IG/Shakira Y es que, además de ponerle humor al asunto, Shakira también bromeó con la compañía tan especial que tuvo en esta jornada. Además de sus hijos, Milan y Sasha, hubo alguien más que le hizo feliz ese día. "Mi divertido San Valentín", escribió junto a la imagen. Shakira Shakira y su San Valentín | Credit: IG/Shakira Se trata del conejito de la familia, al que le puso una elegante pajarita roja. Pero hay algo más, en su línea innovadora, la colombiana mostró al mundo qué se atrevió a preparar en la cocina para sus pequeños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo hizo todo sin que faltara un detalle, una cita llena de corazones y un plato a degustar hecho para enamorar. Shakira El tierno detalle de Shakira con sus hijos | Credit: IG/Shakira "En San Valentín; leche rosa y galletas para mis niños antes de irse a la cama", enseñó en sus historias de Instagram con emoción. Shakira organizó la mesa de forma impecable, con manteles individuales, cubiertos rojos y detalles hechos con todo el amor para sus pequeños.

