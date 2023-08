Shakira se anota otro éxito: esta es su nueva razón para celebrar Shakira tiene una nueva razón para sonreír. La estrella colombiana será homenajeada así en los premios MTV Video Music Awards. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira celebra un nuevo logro. La estrella colombiana recibirá un reconocimiento especial en los MTV Video Music Awards, reporta PEOPLE. La artista de 46 años recibirá el codiciado Premio Video Vanguardia en la gala, que se celebrará el 12 de septiembre en el arena Prudential Center en Nueva Jersey. Shakira también cantará en los premios, donde está nominada en cuatro categorías. La barranquillera tiene nominaciones a "Mejor colaboración" por su dueto "TQG" con Karol G y mejor canción latina por sus éxitos "TQG" y "Acróstico." Desde su debut en la década de 1990, ha arrasado con sus sus videos musicales. Seis de ellos — "Hips Don't Lie" con Wyclef Jean, "Waka Waka (This Time for Africa)," "Chantaje" con Maluma, "La Bicicleta" con Carlos Vives, "La La La (Brazil 2014) con Carlinhos Brown y "Perro Fiel" con Nicky Jam — tiene más de mil millones de vistas en YouTube. Shakira Credit: Michael Tran/FilmMagic También rompió récords con el éxito de su colaboración con el DJ argentino Bizarrap, "Music Sessions #53", llegando a la cima de las listas de popularidad a nivel global. Shakira Credit: Goff Photos/The Grosby Group London, UK SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su primer premio de MTV lo recibió en el 2000 por su tema "Ojos así". También ganó un galardón MTV por su dueto con Beyoncé en "Beautiful Liar", entre otras estatuillas del Moonman o "hombre en la luna" que ya tiene en casa. Otros ganadores del Premio Video Vanguardia en años pasados son: The Beatles, David Bowie, Madonna, Beyoncé, Rihanna, Janet Jackson y Pink, entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira se anota otro éxito: esta es su nueva razón para celebrar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.