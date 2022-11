Shakira "muy molesta" porque Piqué no se ha preocupado por visitar a su papá en el hospital A pesar de que la mamá de Shakira dijo lo contrario, parece que Gerard Piqué no ha visitado a su hasta ahora suegro, algo que no le habría gustado a la colombiana, que se desvive por su progenitor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salud de William Mebarack Chadid, quien se encuentra ingresado luego de que presuntamente sufriera un derrame cerebral, se ha convertido en la prioridad número uno de Shakira en los últimos días. Si bien por estos días se dio a conocer la noticia de que el futbolista parecía estar pendiente de la situación de salud de su hasta ahora suegro, ya que había ido a visitar a la cantante tras saberse de las complicaciones de salud de don William, ahora ha trascendido que Shakira realmente "está muy molesta" por el comportamiento del padre de sus hijos. Así lo aseguró la periodista Adriana Dorronsoro este lunes en El programa de Ana Rosa de la cadena española Telecinco, donde afirmó que "Piqué no le ha visitado, ni siquiera se ha interesado por su salud". Agregó que la barranquillera se siente "muy molesta" porque no es cierto y, además, esa versión serviría para favorecer a la figura de su expareja, que desde su separación ha visto como es señalado como el supuesto malo de la película. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Muchos pensaron que el futbolista había visitado al padre de la colombiana luego de que la mamá de la cantante, Nidia Ripoll, respondiera con un "sí, seguimos siendo familia" cuando se le preguntó si el futbolista había visitado a su esposo. Dorronsoro afirmó que la madre de la cantante colombiana entendió mal la pregunta y que en realidad, Piqué no ha pasado por el hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor Mebarack permanece en la la prestigiosa clínica Teknon de Barcelona, a donde su hija va a visitarlo todo el tiempo y lo ayuda con sus ejercicios diarios, tal como mostró en un tierno video donde se ve el gran amor que se tienen. A pesar del incidente que lo mantiene bajo cuidados médicos, la madre de Shakira ha dicho que todo está bajo control. "Gracias a Dios no hay problema", dijo Ripoll a la prensa.

