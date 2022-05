¡Sexy! Shakira en minifalda y sostén de encaje recibe un premio en Londres Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La barranquillera ha causado impacto a su paso por la capital británica donde le concedieron un importante honor. Además: Eva Longoria sube la temperatura en Cannes y Christian Nodal reaparece en medio de candente polémica con Belinda, ¡míralos! Empezar galería Impactante Shakira Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Shakira ha dejado a todos boquiabiertos con su sexy look de minifalda y sostén de encaje que eligió para recibir los premios Ivor Novello en Londres. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Soy leyenda Nile Rodgers, Shakira Merck Mercuriadis premios Ivor Novello 2022 londres Credit: Getty Images La barranquillera recogió el importante honor junto con otras dos leyendas de la música: Nile Rodgers (izq.), y Merck Mercuriadis. 2 de 12 Ver Todo Curando sus penas christian nodal gen mex 20222 Los Ángeles Credit: Mezcalent Christian Nodal reapareció en Los Ángeles en medio de la enorme polémica que ha armado tras compartir sus mensajes privados con Belinda. Y enjoyado y cantarín lo vimos en la presentación de Gen Mex, una iniciativa de Amazon por el boom de la música regional mexicana. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Una princesa Eva Longoria , José Bastón Credit: Splash News/The Grosby Group Eva Longoria subió la temperatura en la Riviera Francesa con este sensual vestido que revelaba estratégicamente su figura ¡además iba del brazo de su príncipe, es decir, su marido, el mexicano José Bastón! 4 de 12 Ver Todo Súbete a mi moto Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Y confirmando que una de sus marcas favoritas es Balenciaga, Kim Kardashian se apareció con esta fabulosa chaqueta de motociclista por las calles de L.A., ¡wow! 5 de 12 Ver Todo Perrísima Paulina Rubio Credit: Backgrid/The Grosby Group Y luciendo una sudadera de su gira con Alejandra Guzmán, la mexicana Paulina Rubio se apareció por las calles de Miami a solo unas semanas de darse a conocer la crisis de salud de su madre, Susana Dosamantes. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un honor Kate Middleton Príncipe William Tom Cruise Premiere Londres "Top Gun: Maverick" Credit: Getty Images En Londres el actor Tom Cruise apareció encantado con la presencia de los Duques de Cambridge, Kate y William, quienes acudieron al estreno de la cinta Top Gun: Maverick, en Leicester Square. 7 de 12 Ver Todo Profeta en su tierra Eugenio Derbez EL Valet premiere ciudad de México Credit: Getty Images Eugenio Derbez (centro) sigue en su triunfal gira para promover el estreno de la cinta The Valet (Apple TV+) y esta ves le tocó hacer parada en Ciudad de México donde se hizo acompañar de sus colegas Armando Hernández (izq.), Samara Weaving y Richard Wong. 8 de 12 Ver Todo ¡A Bailar! Jandy Ventura de Voz De Mando bailando con Francisca "Despierta America" Credit: Getty Images Y Jandy Ventura del grupo musical Voz De Mando armó la fiesta al pisar el set de Despierta America (Univision) ¡y hasta sacó a bailar Francisca! 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Buenas noticias Aly Sanchez Credit: Cortesía Y en Miami captamos a la influencer Aly Sánchez quien se estrena como conductora en el show El News Café de Univision que se transmitirá de lunes a viernes por UniMás y WLTV Univisión 23, ¡bien! 10 de 12 Ver Todo Solitos los dos ben affleck y su hijo samuel Credit: Backgrid/The Grosby Group En Brentwood, California, captamos a Ben Affleck en un momento relajado con su hijo menor, Samuel. 11 de 12 Ver Todo De punta en blanco Eva Longoria , Nicky Jam Credit: Best Image/The Grosby Group Por cierto que Eva Longoria encabezó la Global Gift Gala como parte de las celebraciones del 75 Festival de Cine de Cannes y donde la vimos bien acompañada por el cantante urbano Nicky Jam ( a su izquierda). 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

