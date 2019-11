Shakira asegura que fue un milagro recuperar su voz Shakira ha superado los problemas con su voz y considera que estar en riesgo de perderla fue uno de los episodios más difíciles de su vida; por ello, ha aprendido a valorarla mucho más. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los problemas que sufrió Shakira hace dos años con su voz le ocasionaron fuertes conflictos, incluso le dijeron que podía perderla y con ello su exitosa carrera. Pese a los riesgos, la cantante decidió no someterse a la operación quirúrgica que le habían recomendado los especialistas. Afortunadamente, la intérprete de “La tortura” logró recuperarse, aunque pasó muchas temporadas sin decir una sola palabra. “Me curé milagrosamente, de verdad, porque los doctores estaban convencidos de que necesitaba procedimiento médico”, mencionó Sharika a la agencia de noticias AP. “Ese, probablemente, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue realmente una pesadilla”. RELACIONADO: Los hijos de Shakira y Piqué están ¡irreconocibles! Image zoom Instagram / Shakira La compositora confesó que nunca se imaginó atravesar por esta situación; considera que fue un momento determinante en su existencia porque la ayudó a valorar su más preciado don y todo lo que significa para ella a nivel personal y profesional. “Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, un día se pierde la juventud, un día se pierde la belleza; se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van. Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer”, reiteró. “Cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si podía volver a cantar otra vez, fue el momento más negro de mi vida”. Image zoom Europa Press/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la intérprete de “Hips don’t lie” este episodio la marcó para siempre y ha sido una lección muy importante. “Hay un antes y un después. Se dan por hecho muchas cosas cuando las tienes”, agregó “En el caso de mi voz por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad”. Tras pasar ese trago amargo, Shakira ya se prepara para actuar en el próximo Super Bowl, donde compartirá el escenario con Jennifer López. Advertisement EDIT POST

