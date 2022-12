Shakira acapara todas las miradas con su último mensaje sobre el Mundial de Fútbol Las palabras de la colombiana se hicieron tendencia de inmediato en Twitter. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paso que da, paso que se convierte en noticia. Shakira ha vuelto a estar en boca de todos, esta vez, por un tuit sobre el Mundial de Fútbol. Apenas fueron cuatro palabras, pero las mismas se convirtieron en tendencia poco después de su publicación en Twitter. Hasta ahora no se había manifestado sobre ningún equipo, tan solo había compartido videos sobre sus actuaciones en los dos mundiales en los que participó: en África y también en Brasil. Shakira Shakira escribe un tuit sobre el Mundial de Fútbol | Credit: (Photo by Michelly Rall/WireImage) En apenas un día superó el millón de ME GUSTA y fue compartido más de 175 mil veces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo un récord. Pero, ¿qué dijo exactamente para que todo el mundo se interesase tanto? En realidad, era la primera vez que se mostraba afín con un equipo. Curiosamente, uno que ganó a la selección española. "¡Es el momento de África!", escribió tras la victoria de Marruecos a Portugal. La misma selección había vencido días antes a España, así que la artista celebró su posicionamiento haciendo este juego de palabras que recuerda tanto a su "Waka waka". Aunque este mensaje no significa que Marruecos sea su equipo favorito, sí queda claro que se sintió muy feliz por el resultado.

