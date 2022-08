Shakira más fuerte que nunca: sus imágenes más animadas y divertidas tras su separación A pesar de los videos y fotografías de Gerard Piqué y su nueva pareja pululando por los medios, la cantante colombiana ha sacado su mejor sonrisa y todo el ánimo. Este ha sido el especial momento que vivió con sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sonríe. A pesar del complicado momento que atraviesa por todo lo que se está mostrando y diciendo de su ex, Gerard Piqué, la artista tiene claro que su prioridad y felicidad máxima son sus hijos, Milan y Sasha. Y precisamente con ellos es que ha sido fotografiada con la mayor de sus sonrisas. Unas imágenes llenas de amor, optimismo y energía positiva, la misma que le mueve cada vez que está con los suyos y canta sus canciones. Feliz, animada y en plena forma jugando al tenis, la cantante colombiana disfrutó de este ratito con sus retoños y unas amistades. Risas, ejercicio y mucha diversión. Un gran combo. Shakira Shakira | Credit: (Photo by: Fernando Decillis/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) Shak, como la llaman cariñosamente sus fans, está enfocada en sus padres y sus hijos, con quienes vive en el domicilio que compartía con Piqué. Por ahora, la intérprete continúa en España y, de momento, no ha mostrado señales de mudarse inmediatamente a Miami, tal y como se había comentado hace semanas. De ser así, ya estaría allí ya que las escuelas de aquella ciudad empezaron el curso escolar hace una semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Shakira se ha ganado a la prensa española por seguir sonriendo y siendo educada a pesar de la persecución a la que están sometida ella y los suyos. El apoyo, además de por parte de su familia, también le llega a toneladas de sus fans, quienes no han parado de mandarle todo el amor y el cariño en este complejo período. Según el fotógrafo español Jordi Martín, quien sigue con su objetivo a la expareja a cada paso estos días, la cantante se ha mostrado muy amable y lo único que ha pedido es que no le hagan preguntas delante de los niños. Por lo demás, sigue apostando por todo lo bonito y con muchos proyectos.

