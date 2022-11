Así es la mansión que será el nuevo hogar de Shakira y sus hijos en Miami Beach La mansión de Shakira en Miami Beach, FL, se levanta en un lote de un cuarto de acre y tiene 9,125 pies cuadrados de espacio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mansión en Miami Beach, FL, que Shakira tanto quiso vender en el pasado, será el nuevo hogar de la cantante y sus hijos el próximo año. Luego de que llegara a un acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de los pequeños, ahora la cantante podrá disfrutar de la increíble morada que tiene en el sur de la Florida De acuerdo con Grosby Group, la mansión en Miami Beach se encuentra sobre un lote de un cuarto de acre y tiene 9,125 pies cuadrados de espacio. También tiene un muelle privado. Mansión de Shakira en Miami Mansión de Shakira en Miami | Credit: Grosby Group Asimismo, cuenta con 6 dormitorios, 7 baños, una amplia cocina moderna y una espaciosa sala de estar y comedor de área abierta. También cuenta con una cabaña y una piscina en el exterior. Mansión de Shakira en Miami Mansión de Shakira en Miami | Credit: Grosby Group La mansión está localizada específicamente en North Bay Road, una de las calles más elegidas por los famosos. Construida en 1951, la casa fue comprada por la cantante en 2001 por $3.4 millones. Mansión de Shakira en Miami Mansión de Shakira en Miami | Credit: Grosby Group No obstante, cuando la colombiana decidió formalizar su compromiso con Piqué y se mudó a Barcelona, quiso deshacerse de la mansión. En ese momento no pensó que algún día tendría que abandonar España para regresar a la Florida. Shakira puso en venta esta casa en dos ocasiones. Primero en 2013, por $13 millones, y otra vez en 2019 por $15,9 millones, sin que consiguiera un comprador. Mansión de Shakira en Miami Mansión de Shakira en Miami | Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora el inmueble le vendrá como anillo al dedo luego de que después de unas intensas negociaciones, llegó a un acuerdo con su expareja sobre la custodia de Milan, de 11 años, y Sasha, de 9. De acuerdo con la información difundida, la cantante regresará a Miami a vivir con sus hijos después de ocho años viviendo en Barcelona, y Piqué podrá visitarlos cuando lo desea y ambos cubrirán los gastos de sus viajes. "Él ha convenido que por el bien de los niños es mejor que cambien de lugar de residencia y hagan su vida allí", dijeron fuentes jurídicas al diario El País, en referencia al acoso de la prensa que sufre la familia en la capital catalana. "Un juicio habría sido desagradable, tenso, muy mediático... Gerard es una buena persona".

