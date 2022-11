El mensaje de Shakira a uno de sus mayores cómplices en medio de su dolor: "No pude haber tenido un mejor ángel" La artista compartió un amoroso mensaje a uno de sus compañeros y mano amiga durante uno de los momentos más duros de este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de las tormentas que ha atravesado, Shakira ha seguido al pie del cañón en sus redes sociales. A veces compartiendo asuntos profesionales y otros más personales. Este ha sido el caso más reciente. La artista ha publicado unas imágenes de un amigo y compañero al que ha dedicado un entrañable mensaje. No es un gracias cualquiera, el mensaje entre líneas va más allá. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) "¡Ozu! Gracias por caminar conmigo estas calles. No pude haber tenido un mejor ángel urbano", escribió la colombiana refiriéndose a Ozuna, su pareja de música en su último éxito mundial, "Monotonía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos grabaron este tema en Barcelona mientras la artista atravesaba uno de sus momentos más duros que bien queda descrito en este tema. "Mi Shak", respondió él con todo el cariño. No hizo falta escribir más. Entre ellos hubo una conexión maravillosa y el resultado ha sido todo un récord de escuchas de esta bachata al desamor. Desde su estreno el pasado 19 de octubre, es decir, apenas un mes, ya cuenta con más de 106 millones de visualizaciones en Youtube.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mensaje de Shakira a uno de sus mayores cómplices en medio de su dolor: "No pude haber tenido un mejor ángel"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.