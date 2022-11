El amoroso mensaje de Shakira a Thalía tras los falsos rumores de sus críticas Ha sido la propia artista mexicana quien ha compartido las palabras de su colega y amiga tras la invención creada en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el marco de los Latin Grammy de fondo, Thalía, siempre amable y generosa con la prensa, zanjó de una vez los rumores de un supuesto en vivo suyo criticando la canción de Shakira, "Monotonía". Aunque ya su equipo lo había aclarado de una vez a través de un comunicado oficial a los medios, igual fue preguntada al respecto durante la rueda de prensa de la premiación. La artista mexicana, quien brilló durante su participación como copresentadora en estos importantes galardones de la música latina, sacó a todos de dudas. Y no solo eso, también compartió las cariñosas palabras de su amiga Shakira. Thalía y Shakira Thalía y Shakira | Credit: IG/Thalía y Shakira "Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. Shaki y yo tenemos una amistad de años, es parte de nuestra familia", empezó diciendo la cantante. Nada más salió el rumor, Thalía tomó el teléfono de inmediato y le escribió. Un mensaje que tuvo respuesta de la colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'Baby, yo sé quién tú eres, ni te preocupes, olvídate'", le contestó quitando importancia a este invento. Su amistad sigue intacta. "Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan no es tuyo, no te pertenece", prosiguió. Thalía dejó claro que ella se enfoca siempre en lo positivo y cree "definitivamente en el poder de Dios". Lo demás está de más.

