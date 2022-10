La mamá de Shakira rompe el silencio sobre la delicada salud de su esposo La mamá de Shakira dio detalles del estado de salud de su esposo William Mebarak Chadid, de 91 años, quien permanece ingresado en un hospital de Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Shakira está acudiendo constantemente al hospital por el delicado estado de salud de su padre, su madre Nidia Ripoll rompió el silencio sobre la situación en que se encuentra su esposo William Mebarak Chadid. Mientras llegaba a la prestigiosa clínica Teknon de Barcelona, el paparazzi Jordi Martín se le acercó a la mamá de la cantante para saber los detalles del estado de salud de su esposo de 91 años, quien aparentemente sufrió un derrame cerebral. "Está bien gracias a Dios", dijo Ripoll, en un video compartido por El gordo y la flaca (Univision). "Está muy bien, solo vengo a estar con él". La señora también aseguró que "gracias a Dios no hay problema" con la salud de su esposo, de quien se supo que aparentemente habría sufrido un derrame cerebral que lo mantiene bajo cuidados médicos. Asimismo, la mamá de Shakira dijo a la agencia Europa Press que a pesar de la gravedad del incidente, "todo está bien" y en la familia se encuentran "bastante" más tranquilos. Shakira y su padre William Shakira y su padre William | Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por estos días Shakira también ha estado junto a su padre en la clínica privada donde se atiende, y mostró una foto de él y su madre que ha conmovido a muchos. "El amor verdadero", escribió la intérprete de "Monotonía" al compartir la imagen, que muchos han creído que es un mensaje directo a Gerard Piqué.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La mamá de Shakira rompe el silencio sobre la delicada salud de su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.