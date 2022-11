La mamá de Shakira ya no quiere saber nada del drama con Piqué Tras aparentemente enfadar a su hija con una de sus declaraciones, Nidia Ripoll parece que quiere lavarse las manos del espectáculo en que se ha convertido la separación de Shakira y Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la sensible situación que vive Nidia Ripoll con las casi dos semanas de su esposo William Mebarack Chadid en un hospital, también tiene que lidiar con todos los rumores y habladurías que rodean a la separación de su hija Shakira y Gerard Piqué. Por eso Ripoll prefiere ya no dar más opiniones del tema, más aún luego de que se se malentendieron sus palabras cuando aparentemente dijo que el futbolista había visitado en el hospital a su exsuegro, algo que aparentemente molestó mucho a la cantante porque no ha sido así. "Estoy pensando que usted me acaba de decir que está preocupado por esa noticia, entonces ya no la contesté, dejemos eso así como está", dijo la madre de la famosa cuando la agencia Europa Press quiso saber qué opinaba de lo mal que cayeron a su hija sus declaraciones. Según la agencia de noticias, Ripoll insistió en que "no quiere hablar del tema" con mucha firmeza. "No quiero hablar nada de eso", dijo. Shakira, sus padres y Gerard Piqué Shakira, sus padres y Gerard Piqué | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Recientemente a Ripoll le preguntaron si el padre de sus nietos había ido a visitar a su esposo al hospital donde se atiende en Barcelona, tras aparentemente haber sufrido un derrame cerebral. "Sí, seguimos siendo familia", fue su respuesta, por lo que muchos asumieron que el futbolista estaba teniendo estos detalles con su ex pareja. No obstante, periodistas como el paparazzi Jordi Martin aseguraron que no fue así. "Es rotundamente falso que Piqué haya ido a la clínica para visitar a su padre. No sabemos con qué intenciones se difunde esto", dijo Martín, quien colabora con El gordo y la flaca (Univision). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dijo que a Shakira "no le ha gustado un pelo el hecho de que se haya difundido en medios que Piqué haya preguntado sobre el estado de salud de su padre". Por su parte, la periodista Adriana Dorronsoro dijo en El programa de Ana Rosa de la cadena española Telecinco que "Piqué no le ha visitado, ni siquiera se ha interesado por su salud" y que la cantante estaba "muy molesta".

