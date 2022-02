¿Shakira es una mamá escandalosa? Así celebró un éxito de su hijo Sasha Shakira celebró como toda mamá orgullosa un gran triunfo de su hijo pequeño, Sasha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira es una mamá orgullosa que celebra en grande cada peldaño que sus hijos alcanzan. Cuando se trata de ser simplemente la madre de Milan y Sasha, la cantante colombiana deja los micrófonos y el glamour de lado para convertirse en la fanática número uno de sus retoños. Así lo demostró tras el triunfo de Sasha en una competencia de karate. El pequeño obtuvo el primer lugar del concurso y Shakira no pudo contener su emoción. La intérprete gritó y saltó orgullosa frente a los asistentes, celebrando el gran logro de su hijo menor. Así lo demostró a través de un vídeo en sus redes sociales. Pero ante las miradas de los presentes, Shakira envió una advertencia a seguir para las futuras competencias. "Próximo torneo si no quieren que grite tanto, me tendrán que llevar con un bozal", escribió junto al vídeo compartido en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que la cantante celebra como enana junto a su hijo. A finales del año pasado, Sasha venció por primera vez a sus contrincantes, colocándose en el primer lugar de la competencia. La cantante no se pudo contener y sus gritos dejaron a más de uno un poco sordos. En ese momento, Shakira confesó que el logro de su hijo le había emocionado más que ganar un premio Grammy. "Cuando tu [hijo] de 6 años logra algo y tú estás más emocionada que cuando ganas un Grammy", escribió junto al mensaje diciembre. "Por cierto, yo soy la loca gritando". Desde el inicio de la pandemia, Shakira ha compartido muchos más momentos en familia junto a su pareja, el futbolista Gerard Piqué, presumiendo los logros y habilidades en el baile y el deporte de sus hijos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Shakira es una mamá escandalosa? Así celebró un éxito de su hijo Sasha

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.