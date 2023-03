El reporte de salud de la madre de Shakira: la cantante ya se encuentra a su lado Tonino, hermano de la artista colombiana y su mano derecha, se pronuncia sobre el estado de su progenitora tras sufrir una trombosis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Shakira ya se encuentra al lado de su madre, doña Nidia Ripoll, quien ha sido dada de alta de una clínica de Barcelona a la que fue ingresada de urgencia, según trascendió este lunes. Fue Tonino, el inseparable hermano de la artista barranquillera quien se pronunció con respecto al estado de salud de su progenitora, quien según fuentes cercanas al entorno de la artista ya se encuentra reposando en casa al lado de su familia e hijos. Medios apostados a las afueras de la residencia de la artista en Barcelona lograron captar al hermano de la artista quien expresó escueto que su madre se encuentra "muy bien". El pasado fin de semana Doña Nidia fue llevada de urgencia a una clínica de la Ciudad Condal tras sufrir malestares. Tras una serie de estudios fue diagnosticada con trombosis en una de sus piernas. Luego de permanecer en observación, la madre de Shakira fue dada de alta y afortunadamente se habría evitado una crisis mayor de salud pues el trombo estaba comenzando a desplazarse hacia el pulmón. Ahora lo que le resta a la familia es ya con cabeza fría hacer seguimiento y continuar con pruebas médicas para la doña. El pronóstico por el momento es "favorable", informó una persona cercana al entorno de la artista a la cadena Telemundo. Shakira y su hermano Tonino en Barcelona a principios de año: Shakira y su hermano Tonino Credit: G3/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este nuevo dolor de cabeza para la intérprete colombiana se suma a la nueva crisis de salud de su padre, William Mebarak, quien fue operado hace un año y ha ingresado en un par de ocasiones a una clínica privada de Barcelona por su delicada condición. Dichos problemas de salud han sido parte importante en el retraso de la esperada mudanza de la artista con sus hijos Milan y Sasha a la ciudad de Miami, FL., donde se espera establezca su residencia como madre soltera tras su dolorosa ruptura con el exfutbolista catalán Gerard Piqué.

