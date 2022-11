Shakira luce imponente anillo en su nueva campaña publicitaria con un mensaje muy llamativo En el anuncio de su campaña con Burberry, la artista lleva como complemento una espectacular sortija con un palabra muy acorde al momento que vive. ¿Casualidad o indirecta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sigue dando titulares. Es inevitable. Después de alcanzar su acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, la cantante acaba de lanzar una campaña de la que es imagen con la marca Burberry. El anuncio ya está en boca de todos por la espectacularidad de las imágenes y, cómo no, la belleza de su protagonista. Pero ha habido algo más que ha llamado poderosamente la atención del video promocional. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Luke Walker/Getty Images) Se trata del anillo que luce y, especialmente, su mensaje. La sortija de gran tamaño captó las miradas de los curiosos que rápidamente lo interpretaron como un mensaje de la colombiana al mundo y, en concreto, a su ex Piqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos son solo elucubraciones de los seguidores en redes más que una realidad en sí misma, pero lo cierto es que no deja de ser una palabra muy llamativa para el momento que vive. En una parte del anuncio, Shakira levanta la mano y el anillo le cae del cielo. El vocablo no es otro que "LOVE", AMOR en español. Algunos lo interpretan como un mensaje al mundo de quererse, otros como una indirecta a Piqué por no haber sabido valorar su amor y los hay que piensan que es un complemento más en esta promoción. Teniendo en cuenta cómo la intérprete de "Monotonía" creó su video con Ozuna sin escapársele ningún detalle, esto también podría haber sido una ocurrente idea suya para dejar claro que, a pesar de lo vivido, no hay nada más bello que este sentimiento. Un misterio que nunca se resolverá.

