Shakira rompe a llorar en Nueva York ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira llorando mientras compra chocolate en la tienda de M&M'S en NY Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Rompió 14 récords Guinness pero aún así Shakira fue fotografiada llorando en una tienda en Nueva York. Empezar galería Shakira llora en Nueva York Shakira llorando mientras compra chocolate en la tienda de M&M'S en NY Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Luego de una exitosa presentación en el Tonight Show de Jimmy Fallon y romper 14 récords Guinness, la cantante colombiana Shakira fue captada por el lente del paparazzi llorando mientras compraba chocolates en una tienda en Nueva York. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck en su nueva mansión Ben Affleck y Jennifer Lopez pasan a ver su nueva mansión de $64 MDD, acompañados de contratistas Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Tal parece que luego de recorrer un sinnúmero de propiedades en Los Ángeles, el actor Ben Affleck y su esposa Jennifer López al fin encontraron un nuevo nido de amor. 2 de 6 Ver Todo Jennifer López revisando planos de su nueva propiedad Ben Affleck y Jennifer Lopez pasan a ver su nueva mansión de $64 MDD, acompañados de contratistas Credit: Photo © 2023 305shock/The Grosby Group Ben y Jennifer fotografiados conversando con los contratistas mientras revisan los planos de la propiedad valorada en $64 millones ubicada en Pacific Palisades. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Gigi Hadid devora una hamburguesa en fiesta de los Oscar Gigi Hadid sacia su hambre con una hamburguesa In-N-Out al salir de la fiesta de los Oscars de Vanity Fair Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Hay que comer! La modelo Gigi Hadid comiendo una hamburguesa afuera de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2023 organizada por Radhika Jones en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenber, en Los Ángeles. 4 de 6 Ver Todo Paulina Rubio de fiesta con Elton John Paulina Rubio luce muy animada cuando sale de la fiesta de los Oscar de Elton John Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La Chica Dorada, Paulina Rubio, lució muy animada a su salida de la fiesta de los Oscar del británico Elton John. 5 de 6 Ver Todo Concierto de Rauw Alejandro en Miami Rauw Alejandro lleva su Saturno World Tour al Miami Dade Arena Credit: Mezcalent El cantante Rauw Alejandro llevó su Saturno World Tour al Miami Dade Arena donde arrasó con su presentación. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

