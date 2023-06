Rival de Lewis Hamilton sorprende por su inesperado gesto hacia Shakira en las redes Las redes arden por la reacción de Max Verstappen, piloto de F1, a un post de la artista. ¿Qué sabe él del romance entre la colombiana y el piloto británico? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir lewis hamilton F1 Shakira Credit: Getty Images (x2) Las redes todavía no se reponen aún del shock ante la noticia de que la cantante colombiana Shakira y el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton estarían iniciando un romance. "[Están en la etapa de] "diversión y coqueteo", confirmó una fuente a PEOPLE haciendo estallar la noticia bomba. "Están pasando tiempo juntos y en el periodo de conocerse", añadió dicha persona sin que ambos confirmaran lo que ya es innegable a ojos de todos. Curiosamente los fans acérrimos del piloto de la escudería Mercedes-Benz se han dedicado a buscar pistas sobre el candente romance y han descubierto una que nadie está pasado por alto: El gesto del piloto holandés Max Verstappen –archirrival de Hamilton en las pistas de F1 y piloto de Red Bull— hacia Shakira y que ha dejado boquiabiertos a muchos. Todo se remonta al pasado 4 de junio cuando la cantante colombiana colgó en su Instagram una foto de su paso por el Grand Prix de Barcelona donde Lewis Hamilton quedó en segundo lugar de la carrera. Al día siguiente los fans notaron que Verstappen había comenzado a seguir a Shakira en Instagram, noticia que sorprendió a muchos pues Verstappen no suele rodearse de celebridades e incluso el propio Lewis Hamilton no seguiría —hasta el momento— a la artista en dicha plataforma. shakira carrera f1 barcelona Credit: Ig/shakira "Va a ser verdad [que andan]. No hay manera de que Max no conociera a una de las artistas más populares del mundo y comenzar a seguirla a menos que esté sucediendo algo más", exclamó un seguidor del piloto al ver el pantallazo captado por un fan en Twitter: Max Verstappen sigue a shakira en redes Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aunque Verstappen y Hamilton no son grandes amigos, profesionalmente pasan gran parte de su tiempo en el mismo circuito y rodeados del mismo círculo de personas que viajan en caravana por todo e mundo. Es decir que en este cerrado círculo de la F1 todo se sabe y ahora los fans sospechan que Verstappen sabe algo más sobre esta parejita. Los ojos del mundo se encuentran puestos ahora a la próxima parada del Grand Prix a celebrarse el próximo 18 de junio en el Circuit Gilles-Villeneuve de Montreal, Canadá. ¿Veremos ahí a Shakira?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rival de Lewis Hamilton sorprende por su inesperado gesto hacia Shakira en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.