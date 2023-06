Ponen nombre y apellido al supuesto Cupido de Shakira y Lewis Hamilton, ¡y es otro piloto de la F1! En un programa de televisión española revelaron al reconocido atleta que habría presentado a la cantante colombiana con el piloto británico: "Es por ahí por donde nace esa relación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira lewis hamilton quien los presento Credit: Getty Images (x2) El notición de que por fin Shakira habría vuelto a emocionarse con un millonario y joven atleta le está dando la vuelta al mundo. "[Están en la etapa de] "diversión y coqueteo", confirmó una fuente a PEOPLE haciendo estallar la noticia bomba del supuesto romance entre la cantante nacida en Barranquilla, Colombia, y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. "Están pasando tiempo juntos y en el periodo de conocerse". Mientras tanto, en España Pipi Estrada, un colaborador del popular programa Fiesta de Telencico, le ha puesto nombre y apellido a la persona que habría servido de Cupido entre la parejita ¡y es otro piloto de la F1! La relación entre la intérprete de 'Acróstico" y el piloto de la escudería Mercedes-Benz se debe a "amigos en común", explicó Estrada en dicho programa. "Ella sabe que a Hamilton le gusta su música y, de repente, a ella le entra el gusanillo de saber sobre la Fórmula 1 y por ahí se juntan", explicó. "Hay una cosa clave en esta relación", prosiguió dicha fuente. "[El piloto español de F1] Carlos Sainz conoce a Shakira y Carlos Sainz tiene muy buena relación con Hamilton. Y ahí es donde se han juntado. Es por ahí por donde nace esa relación, con Carlos Sainz", acotó Estrada. Shakira, el pasado 6 de junio en el Grand Prix de Barcelona, observando la acción en la pista de carreras: Shakira F1 Grand Prix of Spain Credit: David Ramos/Getty Images Lewis Hamilton, en Spielberg, Austria, en julio del 2020, tras ganar el Grand Prix de Styria: Lewis Hamilton Credit: Mark Thompson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los reportes surgen justo cuando los sabuesos de las redes han identificado otra pista del naciente romance: el gesto que Max Verstappen, rival de Hamilton en las pistas del Grand Prix, tuvo con Shakira tras su paso por la carrera celebrada el fin de semana pasado en Barcelona, y que ha hecho sonar las alarmas entre los fans quienes afirman que esto es un indicio más de que la parejita va en serio. ¡Esto pica y se extiende!

