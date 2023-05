¡Segundo encuentro de Shakira y Lewis Hamilton! Esta vez en un barco y con look arrebatador La cantante se dejó ver en el bote del piloto luciendo un conjunto de infarto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Shakira ha dado un giro de 180 grados tras su llegada a Miami, su nuevo hogar. Ahora todo ha cambiado. Ha pasado de no salir de casa y vivir prácticamente encerrada para evitar el acoso y persecución de los paparazzi, a tener una vida social de lo más entretenida. En estos días, además de recibir su premio a Mujer del Año en los Billboard de las Mujeres Latinas en la Música, la colombiana también asistía a las carreras de la Fórmula 1 donde coincidió y se dejó ver de lo más sonriente con artistas como Tom Cruise. También fue captada saliendo de cena y disfrutando de unas risas con Lewis Hamilton, el piloto con quien se le ha vuelto a ver por segunda vez. Shakira Shakira y Lewis Hamilton juntos de nuevo | Credit: (Photo by Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images) Su vida sigue siendo de gran interés, de ahí que cada movimiento sea fotografiado y expuesto por los fotógrafos, incluso en Estados Unidos. Este jueves, el diario THE SUN sacaba a la luz unas espectaculares imágenes de la artista con el piloto en altamar, donde además de sonriente, lucía espectacular. Si bien no significa que haya romance y quizá se trate de una bonita amistad, lo cierto es que la complicidad saltaba a la vista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Han sido meses de mucha tristeza y dolor, y Shakira empieza a volver a ser la alegre mujer de siempre. La intérprete está que no para también en lo profesional, y es que acaba de anunciar el estreno de un nuevo trabajo. A través de sus redes presentó "Acróstico", lo que se supone que es su nuevo single. La portada ya lo dice todo, dos polluelos y su mamá. El tema será presentado este jueves, a partir de las 8PM. ¿Con qué más sorprenderá?

