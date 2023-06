Shakira y Lewis Hamilton juntos de nuevo ¡y en España! La cantante está de regreso en Barcelona y acudió a ver al piloto de Fórmula 1. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen dos meses de su despedida de España y su partida rumbo a Miami, Shakira está de regreso en su casa de Barcelona donde los paparazzi han captado su llegada con sus hijos, Sasha y Milan. Hay quienes han contado hasta 20 maletas entrando al que fue su hogar por casi una década. Su regreso, apunta el diario La Vanguardia, tiene que ver con la estancia de sus hijos en España junto a su padre, Gerard Piqué. La artista ha viajado con ellos y, lo que no está confirmado, es si se quedará aquí todo el tiempo que ellos permanezcan con el deportista, o si regresará en breve a Miami. Lo que es un hecho es que ha llegado feliz y de lo más sonriente. ¡Y con planes en la agenda! La artista era captada de nuevo muy cerquita de Lewis Hamilton, con quien ha sido vista en la Ciudad del Sol en un par de ocasiones. Shakira y Lewis Hamilton Shakira y Lewis Hamilton juntos en Barcelona | Credit: Foto Lewis: (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) Foto Shakira: (Photo by Eric Alonso/Getty Images) ¿Dónde y cuándo ha sido este encuentro? Pues, concretamente, este domingo 4 de junio. Una Shakira de lo más contenta y amable con todos, acudía al Grand Prix de la Fórmula 1 donde también estaba Lewis. La propia Shakira se hacía eco de su regreso a la Ciudad Condal con una imagen en plena celebración del evento deportivo. "¡Qué bonito estar de vuelta en Barcelona!", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira en Barcelona Shakira en el GP de la Fórmula 1, en Barcelona | Credit: (Photo by David Ramos/Getty Images) Lo cierto es que ya son varias las ocasiones en las que han compartido el mismo espacio, lo que ha disparado las ilusiones de muchos de un posible idilio. La amistad y el cariño viene de largo, así que, simplemente podría ser un nuevo encuentro entre colegas. Sin embargo, los medios, siempre alerta, han destapado unas recientes declaraciones a la prensa de Hamilton que han desatado todas las alarmas: "Necesito encontrar una latina", decía entre risas al ser entrevistado. Por ahora, ambos prefieren no comentar al respecto y dejar la incógnita.

