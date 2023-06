¡La foto más esperada! Shakira y Lewis Hamilton de fiesta bien pegaditos en Barcelona La cantante colombiana Shakira y Lewis Hamilton comparten un momento íntimo en Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira romance lewis hamilton barcelona Credit: Dan Istitene/Getty Images; CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images Shakira ha dado mucho de qué hablar últimamente. Tras viajar a Barcelona con sus hijos Milan y Sasha para que pasen tiempo con su expareja Gerard Piqué, las especulaciones de un posible romance con el famoso piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton han cobrado fuerza. Todo empezó en el emocionante Grand Prix de Barcelona, donde Shakira fue captada disfrutando del evento ataviada con un look sexy y revelador. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó por la noche cuando una fotografía -publicada por el artista Mustafa the Poet en sus Instagram Stories- salió a la luz, mostrando a Shakira, de 46 años, y Lewis Hamilton compartiendo una divertida velada en un bar de la ciudad española. Sentados muy cerca uno del otro y rodeados de amigos, la imagen alimenta aún más los rumores de un romance entre la intérprete de "Acróstico" y el exitoso deportista británico de 38 años. ¿Qué significa este encuentro? ¿Hay algo más que una amistad? SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN shakira fiesta lewis hamilton barcelona Credit: Mustafa the Poet IG shakira fiesta lewis hamilton barcelona Credit: Mustafa the Poet IG Hasta el momento, ni Shakira ni Hamilton han hecho comentarios oficiales sobre su supuesto romance. Ambos son figuras públicas acostumbradas a lidiar con la especulación de los medios y la atención constante, por lo que es posible que mantengan su vida privada en reserva. Mientras tanto, los seguidores de la colombiana y Lewis están ansiosos por descubrir más detalles sobre esta inesperada conexión. ¿Podría ser el inicio de una historia de amor o simplemente una amistad sincera? ¡Solo el tiempo lo dirá!

